Hochschule Rhein-Waal Bei Studienzweifel: Andere Karriere statt Studium

In den mehr als 20 Veranstaltungen erfahren Studierende unter anderem, was sie in Umbruchsituationen tun und an wen sie sich wenden können. Organisiert im überregionalen Förderprogramm ‚Next Carrer“ und finanziert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen setzen die Hochschulen mit der Veranstaltungsreihe ein Signal gegen das Stigma des Zweifelns und Scheiterns.