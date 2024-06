Tour durch 13 Ortschaften Kalkar radelt – das ist das Programm 2024

In Grieth lockt das Hanselädchen mit Backfisch und Lachs als Besonderheiten, Kuchen und Getränke gibt’s dort ja immer. Um 14 Uhr zeigt den Teilnehmern Rudi Hellwig bei einem Rundgang die schöne kleine Hansestadt. Der schöne Garten von Agnes und Norbert Remy in Hönnepel an der Griether Straße 31 ist ein Ruhepunkt zum Auftanken. Bunte Blumen, Gemüsebeete und erfrischende Getränke gehören dazu. Das Projekt „Gemüsezeiten“ an der alten Molkerei in der Rheinstraße 282 A ist ebenfalls eine Stippvisite wert.