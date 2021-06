Corona im Kreis Kleve : Corona-Regeln im Kreis Kleve werden am Sonntag gelockert

Kreis Kleve Für die meisten Bürger dürfte sich das Leben ab Sonntag wieder ziemlich normal anfühlen. Vieles, was Corona stoppte, ist sogar wieder ohne Test möglich, für Geimpfte und Genesene sowieso.

(lukra) Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve lag am Freitag den fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 35. Damit werden ab Sonntag weitere Lockerungen gültig (wir berichteten ausführlich). Neu ist in dieser Inzidenzstufe die Kopplung an die Landesinzidenz. Manche Regelungen ergeben sich daraus, ob auch NRW-weit die Inzidenz an fünf Werktagen unterhalb von 35 liegt. Das ist seit Freitag der Fall. Geimpfte und Genesene sind auch künftig Negativ-Getesteten gleichgestellt.