Hitzewelle am Niederrhein Volle Freibäder in Kleve und Goch – aber kein Gäste-Rekord

Entsprechend zufrieden zeigte sich im Gespräch mit unserer Redaktion Claudia Derks, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve, die das Sternbuschbad betreiben. „Es war wirklich ein tolles Wochenende mit vielen Besuchern – so kann es weitergehen“, sagt Derks. Das bedeutet in Zahlen: Am Samstag verzeichnete das Sternbuschbad 3000 Besucher und am Sonntag sogar 3500. Obwohl die Temperaturen am vergangenen Wochenende den Rekord im bisherigen Jahr brachen, blieben die Besucherzahlen noch etwas hinter dem Allzeit-Höchstwert zurück: Die Rekord-Gästezahl wurde an einem Dienstag im Juli 2022 erreicht: Damals zählte das Sternbuschbad 4100 Besucher. Platz auf den Liegewiesen wäre theoretisch für für rund 5000 Gäste – „aber dann würde es in den Becken schon sehr eng werden“, sagt Derks.