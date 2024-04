Tipps für Schnäppchenjäger Bei diesen Lebensmitteln kann man in den Niederlanden sparen

Für Menschen in der Grenzregion klingt das kurios, sind es doch die Niederländer, die insbesondere am Wochenende für glänzende Umsätze in den Supermärkten in Kranenburg, Kleve oder Emmerich sorgen. Die Einzelhandelslandschaft im Kreis Kleve wäre ohne die Niederländer wohl kaum so vielfältig. Die Gäste kaufen nicht nur Alkohol, Tabak, Waschmittel oder Drogerie-Artikel, sondern decken sich auch mit alltäglichen Lebensmitteln ein. Die Niederländer, die als „zuinig“, also etwas geizig gelten, sparen so Geld.