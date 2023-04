Diskussion im Kreis Kleve Wasserstoff im Kreis Kleve als Chefsache

Einer der Unternehmer aus dem Kreis Kleve, der auch die Bundesregierung berät, saß mit am Tisch: Wolfgang Wolter, Geschäftsführer Bereich Technik und Vertrieb der Wystrach GmbH aus Weeze. Wolter bestätigte Rouenhoffs Forderung: „Wir brauchen endlich einen Beginn, einen konkreten Fall – dann können wir einen deutlichen Schritt nach vorne machen“, sagte Wolter. Wystrach hat unter anderem jüngst eine Wasserstofftankstelle als Prototyp entwickelt, die als neue Technologie im Markt arbeitet. Das Unternehmen hat kürzlich 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Alle wichtigen Bereiche sind mit Fachleuten vertreten: Die Themen Nachhaltigkeit, Wasserstoff und Investitionen in die Zukunft ziehen bis in die Provinz. Und nicht zuletzt der „Wystrach-Spirit“ (so Wolter). „Unsere Ingenieure arbeiten nicht nur am Rechner, sondern können in die Produktionshalle gehen und sich das konstruierte Teil ansehen, sich austauschen.“