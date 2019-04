Wunderland : Das größte Darts-Turnier in Deutschland

Dart-Spieler aus über 20 Ländern warfen ihre Pfeile bei der German Open im Wunderland Kalkar. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kalkar-Hönnepel Fast 2000 Pfeilwerfer aus mehr als 20 verschiedenen Ländern nahmen an der „Bull`s German Open“ teil. Zum zweiten Mal war das Kalkarer Wunderland Austragungsstätte des zweitgrößten Dart-Wettbewerbs der Welt.

Ein beeindruckendes Spektakel wurde am Wochenende im Wunderland in Hönnepel geboten: Dart-Spieler aus insgesamt 20 unterschiedlichen Ländern hatten sich in der Messehalle versammelt, um an insgesamt 88 Boards in mehreren professionellen Turnieren Sieger zu ermitteln und Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Nach viel positiver Resonanz bei der ersten Austragung des „Bull’s German Open“ in Kalkar vor einem Jahr hatten sich die Ausrichter, der 1. Dart-Sport-Club Bochum 1982, dazu entschieden,den Weg nach Kalkar auch in diesem Jahr zu gehen.

Die Organisation rund um die Turniere durch das Kernwasser Wunderland lobte such der Veranstalter Kai Westermeyer: „Wir sind sehr zufrieden mit den ganzen Rahmenbedingungen, es geht alles reibungslos über die Bühne.“ Auch sportlich hatte das Wochenende mit einem großen und international besetzten Teilnehmerfeld einiges zu bieten.

info Die Sieger der German Open German Open Das größte deutsche Darts-Turnier fand zum 31. Mal statt. Seit 2018 ist der Wettbewerb im Kernwasser Wunderland beheimatet. Sieger Zu den bekanntesten Gewinnern zählt der Schotte Gary Anderson. Turnier 2019 In diesem Jahr gewann bei den Herren Mario Vandenboegarde und bei den Damen Aileen de Graaf. Preisgeld: 21.500 Euro Homepage: www.bulls-germanopen.de

Insbesondere die Anzahl an Spielern war beeindruckend: Am Samstag durften sich die Organisatoren über 812 Herren, 135 Damen, und 130 Nachwuchsspieler freuen. Auch am Sonntag waren die Zahlen mit 641 gemeldeten Herren und 132 Damen ähnlich groß. Zudem wurde ein Wettbewerb mit 33 G-Dartern für Spieler mit Behinderung ausgetragen.

Dies macht das „German Open“ zum größten deutschen Wettbewerb und zum zweitgrößten Turnier der Welt – was die Teilnehmerzahlen betrifft. 1986 bereits wurde dieses einzige Weltranglistenturnier Deutschlands zum ersten Mal veranstaltet, damals noch unter dem Namen „LTU German Open“ und hatte schon einige Stars der Dartsszene bei sich begrüßen dürfen. So gewann der Schotte Gary Anderson, seines Zeichens zweimaliger Weltmeister, das Turnier insgesamt drei Mal. Auch ein gewisser Michael van Gerwen (Spitzname „Mighty Mike“) nutzte die Bühne des „German Open“ und holte sich im Jahr 2008 den Titel beim Nachwuchswettbewerb. Inzwischen ist er der jüngste Weltmeister aller Zeiten und weltweit der dominierende Spieler der Sportart.

Auch in diesem Jahr fiel die Internationalität des Turniers ins Auge. „Wir sind stolz darauf, dass wir Spieler aus über 20 unterschiedlichen Nationen zu Gast haben, die uns Darts auf einem hohen Level und mit guter Stimmung bieten“, blickt Westermeyer auf die Veranstaltung. Und auch die Sportler sind mit viel Ehrgeiz und guter Laune dabei: „Ich habe schon öfter am „German Open“ teilgenommen, bin nun aber das erste Mal bei der Austragung in Kalkar“, sagt der englische Profispieler Tony Martin: „Besonders die Anzahl an Boards und Teilnehmern ist eine echte Hausnummer.“ Der 37-Jährige kehrte erst kurz zuvor von einem Wettbewerb aus Malaysia zurück und kann in seiner Laufbahn auf die Teilnahme an hochkarätigen Turnieren und Weltmeisterschaften sowie Partien gegen Topstars wie van Gerwen zurückblicken.

Vom Turnier ist er angetan: „Die Atmosphäre und Organisation sind wirklich hervorragend.“ Dass die Darts-Gemeinde sich durch eine gute Stimmung auszeichnet, wurde auch im Kernwasser Wunderland deutlich, als auch am Samstagabend noch Fangesänge angestimmt wurden.