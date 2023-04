Interview mit Christoph Baumsteiger Bei Demenzerkrankungen: Viel Tanzen hilft viel

Baumsteiger Ja, das Netzwerk Demenz hat bereits im Jahr 2012 zur ersten Tanzveranstaltung eingeladen. Damals ging es uns vor allem darum, Stigmata abzubauen. Statt Informationsveranstaltungen, wo Krankheit und Last immer im Vordergrund stehen, wollten wir auch einmal was Nettes für die Betroffenen und deren Angehörigen anbieten. Denn auch das ist wissenschaftlich erwiesen: Gemeinschaft und Freizeitaktivitäten reduzieren das Demenz-Risiko. Die letzte Tanzveranstaltung fand im Jahr 2019 statt. Nach einer langen, pandemiebedingten Corona-Pause ist es jetzt, da waren wir uns alle einig, mal wieder an der Zeit.