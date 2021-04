Brand mit Totem in Kleve : Toter bei Brand in leerstehendem Haus

Kleve Einer von vier Obdachlosen, die im früheren Kindergarten übernachteten, starb im Feuer. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der noch nicht identifizierte Mann im Schlaf am Rauch erstickte.

Was genau den Brand auslöste, steht noch nicht fest, ein „tragisches Unglück“, das einen Menschen das Leben kostete, war es aber in jedem Fall, so die Polizei. Am Freitag, 23. April, gegen 23 Uhr bemerkten Zeugen Rauchentwicklung auf der Richard-van-de-Loo-Straße in Kleve. In einem leerstehenden Gebäude, das von Obdachlosen als Schlafstätte genutzt wird, war ein Brand ausgebrochen. In einem der Gruppenräume des früheren Kindergartens fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Leichnam eines bisher nicht identifizierten Mannes. Drei weitere Personen konnten sich frühzeitig in Sicherheit bringen.