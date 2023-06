Ausflugstipp bei Appeldoorn Was diesen holländischen Urwald so besonders macht

Wer im Beekbergerwoud spazieren geht, darf keine Scheu vor Insekten haben. Ständig krabbelt irgendwas an Beinen und Armen, Libellen schwirren am Kopf umher, Bienen ruhen sich auf dem T-Shirt aus, Grashüpfer klammern sich an Schnürsenkeln fest. Mehr Natur geht kaum. Frösche quaken, Vögel zwitschern, Fischadler lauern auf Beute. Wenig verwunderlich also, dass das Areal in den Niederlanden als Urwald beworben wird. Dabei ist es längst nicht mehr so ursprünglich wie es anmutet.