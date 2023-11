Bedburger Nass So war das Candle-Light-Schwimmen mit Fernsehbesuch in Bedburg-Hau

Es gab auch noch ganz besonderen Besuch am Beckenrand: WDR-Fernsehreporterin Chadia Hamadé schautet mit ihrer Crew am Hallenbad vorbei – und sendete später live vor Ort vom Treiben im Bad. Hamadé zeigte sich vom Engagement angetan: „Ich bin fasziniert von den Menschen am Niederrhein und finde es großartig, was sie leisten. Auch der Förderverein hier für das Hallenbad ist toll. Für das Ehrenamt aktiv zu sein, ist sehr wichtig. Es gibt viele starke ehrenamtliche Menschen mit Verantwortung.“