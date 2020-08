Schwimmen während der Corona-Pandemie : BedburgerNass: Öffnung in der Schwebe

Bedburg-Hau Vor allem Schulen und Vereine möchten wieder schwimmen, doch Bürgermeister Peter Driessen mahnt: Die Corona-Vorschriften machen eine Freigabe des Hallenbads unwirtschaftlich. Politik soll entscheiden.

Die Hintergründe: Das BedburgerNass ist in die Jahre gekommen; 1976 wurde das Hallenbad in Schneppenbaum eröffnet. Im Vergleich zu modernen Bädern mit weiten Gängen, einem großen Becken und großzügigen Sanitärbereichen geht es dort beengt zu. 2500 Badegäste nehmen das BedburgerNass in normalen Monaten in Anspruch, erläutert Betriebsleiterin Anastasia Kufeld. Die Auflagen in Zeiten der Corona-Pandemie würden es zulassen, dass sich maximal 30 Gäste gleichzeitig im Bad aufhalten. Dabei müsste aber ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden – in allen Bereichen, also nicht nur im Wasser, sondern auch im Eingangsbereich, in den Umkleiden und in den Duschen.