Bürgerpreis verliehen Bedburg-Hauer Stele für Inge und Heinz Frericks

In diesem Jahr wurde bewusst kein Verein oder eine Gruppierung ausgewählt, der Fokus lag diesmal auf „Einzelkämpfern“. „Das Gute fängt immer mit dem Individuum an, das Gutes und Notwendiges tut“, so die Vorsitzende. Wilhelm wertschätzte die Preisträger für ihr hohes nachbarschaftliches und ehrenamtliches Engagement. „Ihr leistet mit viel Einsatzbereitschaft Vorbildliches für die dörfliche Gemeinschaft. Das brauchen die Dörfer von heute. Menschen die nicht nur im Dorf wohnen und schlafen wollen, sondern leben und aktiv sein wollen“, erklärte Wilhelm. Ein würdiges Preisträger-Paar ist gefunden.