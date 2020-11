Erhältlich im Rathaus : Neuer Geschichtsbrief liegt vor

Bedburg-Hau Auf 64 Seiten werden wie immer viele unterschiedliche Themen behandelt. Der Geschichtsbrief eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk.

Unter der Überschrift „Qualburg - ein römischer Hafenplatz“, referiert Georg Hüttner über neue Erkenntnisse zum Rheinverlauf in römischer Zeit. Peter Thomas‘ Themen sind „Feldhüter Gerhard Janssen“ und „Tierische Schiedsrichter“. Auf großes Interesse dürfte Josef Jörissens Bericht über die „Hinrichtung von Bruder Johannes Savelsberg SDS“ stoßen, eine Tragödie, die am Katzenbuckel in Moyland im Jahre 1939 vollzogen wurde. In äußerst anschaulicher Weise beschreibt Ria Valentin unter dem Titel „Feste im Jahreskreis“, wie sie als Kind Karneval, Valentinstag, Fastenzeit, Ostern, Erstkommunion, den 1. Mai, Muttertag und Christi Himmelfahrt in den 50er Jahren erlebte. Beiträge von Paul Michels und Ria Valentin in niederrheinischer Mundart komplettieren das Themenkaleidoskop.