Verletzter bei Schussabgabe : Flüchtige Straftäter aus Bedburg-Hau in Aachen festgenommen

Foto: dpa/Arnulf Stoffel 7 Bilder Flucht aus Psychiatrie in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die beiden aus einer geschlossenen Anstalt für Straftäter in Bedburg-Hau ausgebrochenen Männer sind am Dienstagabend festgenommen worden. Ein Bürger hatte das Fluchtfahrzeug in Aachen entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Polizei hat die beiden aus einer Psychiatrie in Bedburg-Hau ausgebrochenen Häftlinge am Dienstagabend in Aachen festgenommen. Bei der Festnahme kam es zu einer Schussabgabe. Eine Person wurde durch einen Schuss verletzt. Um wen es sich dabei handelt, war zunächst unklar. Die näheren Umstände werden aktuell ermittelt, teilte die zuständige Polizei am Abend mit.

Am Nachmittag war bereits das Fluchtfahrzeug, ein weißer Ford Mondeo, in Aachen entdeckt worden. Ein Zeuge hatte den im Stadtteil Verlautenheide geparkten Wagen entdeckt und die Polizei alarmiert. Am Abend, kurz vor der Festnahme, hatte die Polizei noch Fotos der beiden gesuchten Männer veröffentlicht und die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

Bei ihrer Flucht aus einer Psychiatrie in Bedburg-Hau haben die beiden Patienten den als Geisel genommenen Pfleger dazu gezwungen, die Außentür unter einem erfundenen Vorwand öffnen zu lassen. Der Pfleger habe der Pforte gesagt, er müsse mal nach draußen, um Müll zu entsorgen, sagte ein Sprecher der Kreispolizei Kleve am Dienstag. „Daraufhin sind die Außentüren geöffnet worden.“ Alle drei seien dann rausgegangen und zum Auto des Pflegers gegangen. Dort hätten sie ihre Geisel stehen gelassen und seien mit dem Wagen geflohen.

Die 38 und 43 Jahren alten Männer hatten am Montagabend mit Küchenmessern bewaffnet einen Pfleger in Bedburg-Hau in ihre Gewalt gebracht und einen zweiten Pfleger eingeschlossen. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt.

Die Männer waren laut Polizei wegen Raubdelikten verurteilt worden. Sie saßen seit Oktober sowie Dezember 2019 im Maßregelvollzug.

(mba)