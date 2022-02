Nach Kleve : Bedburg-Hau wird Test-Kommune für On-Demand-Verkehr

Bedburg-Hau/Kleve Bedburg-Hau wird nach Kleve die zweite Test-Kommune für On-Demand-Verkehr im Kreis Kleve. Das teilte Bürgermeister Stephan Reinders in der jüngsten Sitzung des Gemeindesrats mit.

Schon jetzt ist es möglich, die On-Demand-Taxis in der Gemeinde in Verbindung mit der Stadt Kleve zu nutzen. Nun werde das Angebot auch innerhalb des Gemeindeverkehrs erweitert, sagte Reinders. Damit soll herausgefunden werden, wie das Angebot neben der Kreisstadt Kleve auch in einer kleineren Kommune ankommt.

Am 12. Dezember hatte das „Kleve Mobil“ den Dienst aufgenommen. Regulär bietet es ausreichend Raum für bis zu sechs Personen. Gerufen werden die Fahrzeuge per App (Android und iOS) auf dem Smartphone, oder, wer es nicht so mit den digitalen Geräten hält, per Anruf. Nutzer können dann per Kredit- und Girokarte bezahlen, aber auch bar. Das Land fördert das Projekt mit knapp 600.000 Euro.