Rat beschließt Bedburg-Hau will sich am Nationalpark-Dialog beteiligen

Soll der Reichswald zum Nationalpark werden? Über diese Frage wird nicht nur beim Kreis Kleve und in Interessenverbänden heiß diskutiert, sondern auch in den Kommunen. Der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau hat vorige Woche einstimmig beschlossen, die Gemeindeverwaltung damit zu beauftragen, sich ergebnisoffen am Findungsprozess im Rahmen des Nationalpark-Dialoges zu beteiligen.