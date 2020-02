Interkommunaler Brnadschutz : Feuerwehr: Bedburg-Hau will mit Kalkar verhandeln

Bedburg-Hau/Kalkar Der Plan, ein gemeinsam genutztes Gerätehaus in Huisberden zu bauen, besteht weiterhin. Jetzt geht es um die Kostenfrage.

Feuer kennt keine Gemeindegrenzen. Weil man das auch in Bedburg-Hau und Kalkar weiß, gibt es Pläne, beim Brandschutz interkommunal zusammenzuarbeiten. Wie bereits bekannt, soll ein neues Feuerwehrgerätehaus in Huisberden errichtet werden – Bedburg-Hau baut, Kalkar stellt die Fahrzeuge. Doch bei diesem Plan bedarf es noch einiger Abstimmung, wie jetzt im Gemeinderat von Bedburg-Hau offenbar wurde.

So ganz zufrieden ist die Politik in Bedburg-Hau mit diesem Entwurf jedoch nicht. So legte Hans-Gerd Perau von der CDU-Fraktion ein von ihm erarbeitetes Konzept vor, das eine Anpassung des Entwurfs vorsieht. Im Kern geht es darum, wie die Kosten für die Errichtung des Gebäudes, die Anschaffung der Fahrzeuge und vor allem den Unterhalt von Gebäude und Fahrzeugen verteilt werden sollen. Perau: „Es fehlen wesentliche Vertragsbestandteile. Der Vertrag muss länger bindend sein. Die Kostenverteilung ist nicht fair: Die Investition wird verteilt, die laufenden Kosten werden aber nicht verteilt.“ Perau wurde deutlich: „Wir werden am Nasenring von Kalkar durch den Ring gezogen. Kein Wunder, dass Kalkar das durchgewunken hat, sie haben nur Vorteile.“