Bürger sind gefragt Bedburg-Hau will Bäume per Satzung besser schützen

„Der jetzt vorliegende Satzungsentwurf trägt dem ökologischen Stellenwert der Bäume in guter und vernünftiger Weise Rechnung“, erklären die Sozialdemokraten. „Bäume im öffentlichen Raum stehen damit deutlich besser unter Schutz. Gleichzeitig und ebenfalls für uns entscheidend ist, dass Bäume in Privatgärten ausgeschlossen sind und bleiben“, so die SPD. Die Sozialdemokraten erläutern: „Ein Eingriff in die privaten Eigentumsrechte der Bürger betrachten wir als unverhältnismäßig, zumal der ökologische Nutzen zu bezweifeln wäre“, betont die SPD Bedburg-Hau.