LVR-Klinik Bedburg-Hau Wie Reittherapie bei Depressionen und anderen psychische Erkrankungen hilft

Fallen lassen. Einfach das Leben spüren dürfen. Im Atemrhythmus des Pferdes den eigenen Körper fühlen. Das also ist das Ich, das wirken darf, das ein Recht auf wohltuende Augenblicke hat. „Das sind genau die Momente, in denen sich die Herzen der kleinen und großen Menschen öffnen“, sagt Birgit Buschmann-Franken. Sie ist seit 23 Jahren Reittherapeutin an der LVR-Klinik in Bedburg-Hau – und das mit Leib und Seele. Wenn die stationären und teilstationären Patientinnen und Patienten den Weg über Ärzte und Psychotherapeuten zu ihr finden, dann bringen sie ihr Lebensgepäck, bestehend aus Angst, Depression, sozialer Inkompetenz, Abhängigkeiten, Persönlichkeitsstörungen und so viel mehr, mit. Vielleicht sechs oder acht Wochen später fühlt sich das Leben schon besser an – auch dank der Therapeuten auf vier Hufen oder Pfoten.