Tagung in Bedburg-Hau Wie Künstliche Intelligenz die Forensik verändern könnte

„The future is now“ – unter diesem Motto fand Mitte Mai die 26. forensische Fachtagung „Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll“ in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau statt. Der Andrang war groß: 350 Plätze bietet das Gesellschaftshaus der Klinik, 350 Plätze waren mit internen und externen Teilnehmern aus dem In- und Ausland belegt – es gab sogar eine Warteliste. Wie das Motto der Tagung schon verriet, ging es um neue Entwicklungen im Maßregelvollzug. Ein Schwerpunkt: Künstliche Intelligenz (KI).