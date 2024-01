Landwirtin aus Bedburg-Hau Als 24-Jährige auf den Bauernhof – was treibt Emelie an?

Auf die Frage angesprochen, ob sie an den bundesweiten Bauernprotesten teilgenommen habe, schießt es aus Emelie Westerhoff nur so heraus. „Aber natürlich“, sagt die 24-Jährige. In Kleve und Bedburg-Hau war sie auf dem Traktor unterwegs. „Das war eine schöne Sache, eine besondere Erfahrung. Mit Tausenden haben wir deutlich gemacht, dass Schluss ist, dass Landwirtschaft eine Perspektive braucht.“ Vor einem Jahr besuchte die junge Frau noch Vorlesungen in Bonn, sie führte ein freies Studentenleben, sinnierte über ein Leben in Köln oder Berlin, mit Bürojob. „Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mir die Landluft fehlt“, sagt Westerhoff. So zog die Agrarwissenschaftlerin zurück in die Heimat. Heute lebt sie auf dem Broeckelhof an der Uedemer Straße in Bedburg-Hau, der seit Jahrzehnten von ihrer Familie bewirtschaftet wird.