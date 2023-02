Reliefs von Arno Breker Werke von Hitlers von Lieblingsbildhauer in Bedburg-Hau gestohlen

Er galt als Hitlers Lieblingsbildhauer und Hofkünstler – in Bedburg-Haus Ortsteil Huisberden befanden sich noch Reliefs von Arno Breker außen an einer Hauswand. Diese sind nun gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag haben die Täter demnach auf der Friedenstraße die zwei Kunstwerke gestohlen. Eines der Objekte hing neben der Eingangstür, ein weiteres an einer Wand auf der Rückseite des Hauses. Das erste Werk mit dem Titel „Diana“ hat eine Größe von 40 x 40 Zentimetern, das zweite Relief „Unbenannt“ ist 60 x 40 Zentimeter groß. Beide Reliefs sind terrakottafarben und aus Aramarmor gefertigt.