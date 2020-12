Sprengung zwischen 18 und 19 Uhr : Weltkriegsbombe an der Alten Bahn gefunden

Weltkriegsbombe an der Alten Bahn gefunden

Die Polizei sperrt den Bereich um den Bombenfund an der Alten Bahn ab. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bedburg-Hau Die von der Evakuierungsmaßnahme betroffenen Anwohner werden von Einsatzkräften vor Ort informiert. Die Sprengung hat Straßensperrungen zur Folge.

Die am Mittwoch, 9. Dezember, aufgefundene Fünf-Zentner Weltkriegsbombe an der Alten Bahn, nähe der Moyländer Allee, wird noch am gleichen Tag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt.Das teilte die Gemeinde Bedburg-Hau mit.