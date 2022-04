Straße gesperrt : Wasserleitung geborsten – Land unter in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Eine Straße und ein angrenzendes Feld in Bedburg-Hau waren am Freitagmorgen überflutet – eine Wasserleitung war geborsten. Wohnhäuser hat das Wasser nicht getroffen.

Die Straße Am Bahnhof und ein angrenzendes Feld in Bedburg-Hau waren am Freitagmorgen überschwemmt. Grund war eine geborstene Wasserleitung, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr mitteilt. Gegen 5.30 Uhr am Morgen rückten die Einsatzkräfte demnach aus und sicherten die Stelle. „Das Wasser hat eine große Freifläche getroffen und glücklicherweise keine Häuser“, sagt der Sprecher. Die Feuerwehr drehte die Wasserleitung ab, anschließend übernahmen die Stadtwerke Kleve den Einsatz. Die Straße war am Morgen noch gesperrt.