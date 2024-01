„Plötzlich stand die Königin vor mir“ Royaler Geheimbesuch – was machte Silvia von Schweden in Bedburg-Hau?

Volker Hermsen dachte irgendwann, er sei nicht mehr bei Sinnen. Der 54-Jährige ist Sanitär- und Heizungstechniker. Seit mehreren Jahren arbeitet er in den Gebäuden der Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Bedburg-Hau. Es war Mittwoch gegen 14 Uhr, als Hermsen von einer Baubesprechung kam. Zusammen mit einem LVR-Mitarbeiter setzte er sich in sein Fahrzeug. Einige Meter vom Straßenrand entfernt hatte ein großer Volvo geparkt. Aus dem stieg eine zierliche Frau. Sie kam auf das Fahrzeug von Hermsen zu, der sich gerade hineingesetzt hatte. „Als die Frau an unser Auto herantrat, habe ich die Fensterscheibe heruntergefahren und gefragt, ob wir helfen können. Sie wollte wissen, ob sie hier in der LVR-Klinik sei“, erzählt er. Seinem Kollegen war schnell klar, wer da an der Seitenscheibe stand: Königin Silvia von Schweden.