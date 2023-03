„Angebot ist eine Frechheit“ LVR-Klinik in Bedburg-Hau wird ganztägig bestreikt

Die Beschäftigten wollen damit in den laufenden Tarifverhandlungen ein Zeichen setzen. Das erste Angebot der Arbeitgeber lautete insgesamt fünf Prozent mehr Lohn in zwei Stufen plus Einmalzahlungen. Verdi fordert dagegen 10,5 Prozent mehr Geld – und mindestens 500 Euro, damit Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen nicht trotz Lohnerhöhung Reallohnverluste haben. Auszubildende sollen angesichts der derzeitigen Preissteigerungen mindestens 200 Euro mehr bekommen, verlangt Verdi. Nach dem Willen der Arbeitgeber soll es zudem für Beschäftigte in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen eine Sonderregelung geben, wonach diese unter bestimmten Voraussetzungen auf Lohn verzichten sollen, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt.