Politik in Bedburg-Hau Walter Hoffmann ist neuer Fraktionsvorsitzender der Grünen

In Bedburg-Hau ist er gut bekannt: Bevor Hoffmann in die Politik ging, war er selbst Teil der Verwaltung. In der Ratssitzung am Donnerstag hält er die erste Haushaltsrede in neuer Funktion. Die Grünen werden dabei bewusst auf Anträge verzichten, wie Walter Hoffmann ankündigt. „Wir sind dazu aufgefordert, finanzielle Zurückhaltung zu zeigen“, sagt er. „Gleichwohl sehe ich die Haushaltslage in Bedburg-Hau nicht so dramatisch, wie sie der Kämmerer in seiner Funktion sehen muss.“