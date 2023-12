Rauchsäule kilometerweit zu sehen Kerzenhaus im Kreis Kleve nach Vollbrand eine Ruine

Am Sitz der Firma Kerzenhaus im Hasselter Industriegebiet an der Straße Bedburger Weide ist am Samstagmittag ein Feuer ausgebrochen. „Im hinteren Teil des Gebäudes ist während des Geschäftsbetriebes ein Brand ausgebrochen, der sich schnell ausgedehnt hat“, sagte Michael Hendricks, Pressesprecher der Feuerwehr in Bedburg-Hau. „Die Halle stand im Vollbrand.“ Die Folge: Die Hälfte der Halle muss nun abgerissen werden, die Feuerwehr hat dafür einen Bagger angefordert.