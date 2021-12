Auto überschlug sich : Vierköpfige Familie bei Unfall verletzt

BEDBURG-HAU Ein Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Anwohner leisteten den vier Insassen erste Hilfe. Wie es zu dem Unfall kam, bleibt zunächst unklar.

Glück im Unglück: Am Mittwoch, 29. Dezember, ist es gegen 14.50 Uhr auf der Triftstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich vier Personen in einem Auto überschlagen habe. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise bei dem Unfall nur leicht verletzt.

So hat sich der Unfall abgespielt: Der 36-Jährige Fahrer des Chevrolets, in dem sich die vier Familienangehörigen befanden, fuhr aus Kleve kommend über die Triftstraße in Fahrtrichtung Goch. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte der Chevrolet einen Baum, überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Anwohner kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Familie.