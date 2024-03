Tragödie in Bedburg-Hau Vier Tote und 24 Verletzte bei Brand in Altenheim – „so ein Ausmaß noch nie erlebt“

Die Einrichtung, die zur Gruppe „newcare homes“ gehört, ist unbewohnbar. Hoffnungen, zumindest Teile der Anlage weiter nutzen zu können, haben sich vorerst zerschlagen. 46 Bewohner werden jetzt auf zwei andere Altenheime in Kleve und Goch verteilt. Am Morgen sind auch Busse der Niag eingetroffen, die zur Evakuierung dienen sollen. Die Senioren werden unterdessen in einem Aufenthaltsbereich versorgt, bekommen auch etwas zum Essen und Kaffee. In der Gaststätte Martinuskrug in Qualburg wurde eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet.