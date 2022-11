Besondere Weihnachtsgeschenke : Upcycling-Markt für den guten Zweck in Bedburg-Hau

Upcycling-Markt für den guten Zweck in Bedburg-Hau

Kleve-Rindern Wer Wert auf nachhaltig produzierte Weihnachtswaren wie Gestecke, Kränze und Geschenke sowie Dekoration, Kunsthandwerk und Kreatives legt, dem sei der Upcycling-Markt der Offenen Ganztagsschule (OGS) empfohlen.

Am Samstag, 19. November, findet dieser zum vierten Mal statt – nach dem Gastspiel auf dem Moyländer Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr nun wieder auf dem Schulgelände am Honigsberg 30 in Bedburg-Hau. „Von 17 bis 19 Uhr sind Eltern, Großeltern und andere Interessierte herzlich eingeladen“, sagt Manuela Witzke.