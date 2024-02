Freitags ist jetzt frei Warum ein Architektbüro in Bedburg-Hau die Vier-Tage-Woche einführt

Demnächst haben Roland Walter und sein Team freitags frei und ein Drei-Tage-Wochenende – bei gleichbleibendem Gehalt. Was für viele verlockend klingt und in manchen Kreisen als Arbeitszeitmodell der Zukunft gehandelt wird, ist im Architekturbüro Planwerkstatt in Bedburg-Hau ab dem 1. März Realität. Walter nimmt mit seinem Unternehmen an einem Pilotprojekt teil und testet ein halbes Jahr lang die Vier-Tage-Woche. Es ist eines von 45 Unternehmen, die das Modell vorübergehend einführen und den Prozess wissenschaftlich begleiten lassen. Für Walter steht dabei aber weniger die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern vielmehr die Entlastung seiner Mitarbeiter und das Schaffen attraktiver Arbeitsbedingungen im Fokus.