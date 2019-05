Bauausschuss tagte : Unfallkreuzung erhält endlich eine Ampel

Bedburg-Hau Die Lichtsignalanlage wird an der Kreuzung Johann-van-Aken-Ring/Uedemer Straße errichtet. Politik reagierte erleichtert.

An der Kreuzung hatten sich immer wieder Unfälle ereignet, darunter auch schwere mit Verletzten. Entsprechend erleichtert reagierten durch Bank die Fraktionsmitglieder, als sie im Bauausschuss von der geplanten Errichtung der Lichtzeichenanlage erfuhren. „Die Ampel wird das Unfallrisiko an der Kreuzung deutlich senken“, ist der FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Hendricks überzeugt. Noch vor drei Wochen hat die FDP-Fraktion eine Anfrage an das Verkehrsministerium in Düsseldorf gestellt, um damit auf eine Lösung für mehr Sicherheit an der Kreuzung zu drängen.