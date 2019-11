Chor-Konzert : Weihnachtliches Konzert mit dem Ulfts Mannenkoor

Bedburg-Hau Der Chor gibt seinen Konzert an Sonntag, 15. Dezember, während des 22. Kunsthandwerker-Weihnachtsmarktes, in der Evangelischen Schlosskirche Moyland.

Auf Einladung der Gemeinde Bedburg-Hau gibt der niederländische „Ulfts Mannenkoor“ am Sonntag, 15. Dezember (3. Advent), während des 22. Kunsthandwerker-Weihnachtsmarktes, ein weihnachtliches Konzert in der Evangelischen Schlosskirche Moyland. Der Ulfts Mannenkoor wurde im Jahr 1957 gegründet und besteht aus rund 75 Sängern, die sich mit Liebe und großer Hingabe dem Männerchorgesang widmen. Der Chor steht unter der Leitung von Dirigent Christo Guenov und wird am Klavier begleitet von Henk Bennink.

National und international wurde der Chor bekannt durch zahlreiche Konzerte und Auftritte in Radio- und Fernsehsendungen. Außerdem unternahm der Chor viele ausländische Konzertreisen, etwa in die Schweiz, die Tschechei, nach Deutschland, Österreich, Slowenien, England, Spanien, Ungarn und Belgien. Im Laufe der Zeit singt der Chor ein Repertoire in 17 Sprachen, leicht-klassische Musik, klassische Musik, Oper, Operette, Musical, Popmusik und geistliche Lieder. Auch in Deutschland hatte der Chor Auftritte mit vielen prominenten Chören und Solisten. Mit dem deutsch-russischen Sänger Iwan Rebroff gab der Chor 35 Konzerte in Holland und Deutschland. Im Jahr 2003 und 2012 hatten die Sänger die große Ehre an einem Konzert in der Royal Albert Hall in London zugunsten des UK Cancer Research teilzunehmen. Im Jahr 2015 krönte ein Auftritt vor dem niederländischen Königspaar die musikalische Karriere des Chors.