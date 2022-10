Neues Stück für Kinder und Erwachsene : Wenn die Zeit müde ist

Sjef van der Linden und Crischa Ohler (v.l) bei den Proben zu „Die ganze Zeit“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Mini-art bringt das Buch von Ton Tellegen „Die ganze Zeit“ auf die Bühne ihres Theaters in der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Es ist ein Stück voller Musik und Gedanken über die Vergänglichkeit der Sekunden, Minuten und Stunden.

Igel war am liebsten allein. Er wohnte in einem kleinen Haus unweit der Linde in einem kleinen Wald. Doch die Tiere vergaßen ihn nicht, kamen zu Besuch, schrieben Briefe. Viele Briefe: Vom Löwen, von der Ameise, vom Wal, vom Fuchs natürlich, vom Eichhörnchen und vom Bär, der stets Sonderwünsche hat, wenn er den Igel besuchen möchte. Und dann kam die Ameise – und mit ihr begann Igel bei einer Tasse Tee mit einem guten Schuss Zucker das Gespräch über die Zeit. Die Zeit, die nie rückwärts geht. Die Zeit, die nie müde wird – oder doch? Die Zeit, die dann später zugleich kichernd (die Sekunden) und bedrohlich (die Stunden und die Tage) vor seinem Haus auftaucht. Die Zeit, die dauert aber nicht existiert, wie sie sagt. Chrischa Ohler steht als Igel vorne an der „Rampe“ und sortiert die Briefe, liest sie an, lässt sie fallen, wirft sie in die Höhe. Glücklich wirkt Igel nicht dabei. Zumal Igel eigntlich zu spät war, weil der Pianist bereits spielte. Die Entschuldigung: „Ich hab die Zeit vergessen“. Dabei ist es die Zeit, von der das Stück erzählt, die, ohne die man nicht sein kann, die manchmal kriecht und manchmal rennt. Je nachdem, ob sie müde oder ausgeschlafen ist, wie die Ameise später dieses Phänomen der Wahrnehmung von Zeit erklären möchte.

Crischa Ohler ist Igel, Sjef van der Linden alle anderen Tiere. Manchmal wechseln sie auch: Die beiden Protagonisten von mini-art haben zusammen mit Regisseur Rinus Knobel das neue Buch von Ton Tellegen „Die ganze Zeit“ in einer wunderbaren Inszenierung auf die Bühne gebracht - oder besser: Das eingespielte Theater-Trio ist dabei, es auf die Bühne zu bringen. Denn noch laufen die Proben für das Stück, dessen Uraufführungen am Freitag, 21. Oktober, 10 Uhr mit der Schulpremiere und Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr sowie Sonntag, 23. Oktober, 16 Uhr mit den beiden Premieren in den Familienvorstellungen sind.

Info Ein Stück für Menschen ab sieben Jahren Das Theater Mini-art ist ein Kinder- und Jugendtheater, dessen Stücke auch immer wieder Erwachsene begeistern und das vielfach für seine intensiven und sensiblen Stücke ausgezeichnet wurde. Es wird gefördert vom NRW-Kulturministerium. LVR-Klinik Das Theater liegt auf dem Gelände der LVR-Klinik in Bedburg-Hau, Brückenweg 5. Tel.: 02821 81 1570

Hier haben van der Linden und Ohler noch einen dritten Mitspieler: Ein Flügel, den van der Linden bespielt, als habe er nie etwas anderes gemacht und zu dem Crischa Ohler die dritte und vierte Hand gibt, als seien sie nicht nur eingespielte Schauspieler. Da ergänzen sich dann auf der Bühne Text und Musik und Spiel zu einem Ganzen. Das ist unterhaltend, nachdenklich, spaßig und immer wieder tiefgründig. Da wird das Philosophieren über die Zeit so einfach gemacht, dass es für Kinder ab sieben Jahre eingänig ist und Erwachsenen zum Nachdenken anregt über die Jahre, die im Rückblick zu kleinen Sekunden werden und dann doch so riesig sind, dass sie bis in den Himmel reichen. Es ist ein Traum, vielleicht sogar ein Albtraum, den der Igel da vor seinem Haus in der Nacht erlebt im Sturm, der an sein Fenster kopft und die Zeit zu ihm führt, mit den kichernden Sekunden, den brummenden Stunden und Tagen.

Die Bühne ist reduziert: Ein alter Baum mit Hüten, eine große tiefrote Fläche im Hintergrund, der Flügel, ein kleines Schränkchen, Stühle. Das ist alles. Wie immer auch hier ist weniger mehr. Die Musik begleitet den Text, der ihm beim Lesen wie eine Melodie vorkam, sagt van der Linden. Da sind Saties „Gnossienes“ dabei, van der Linden entlockt dem Flügel Jahrmarkts-Musik, man meint Bänkelgesang zu hören, und ab und an wird’s auch jazzig. Ohler und van der Linden haben sich für ein Clownskostüm entschieden.