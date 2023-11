mini-art in Bedburg-Hau Theaterstück thematisiert Sklavenhandel von Prinz Moritz

Die junge Frau trägt nur einen Strohhut, zwei Halsketten und einen blaukarierten Rock, der von einer orangefarbenen Schärpe gehalten wird. In einer Hand jongliert sie einen Korb mit exotischen Früchten, die andere Hand liegt auf dem Kopf eines kleinen Jungen, der in der einen Hand eine geschälte Banane und in der anderen einen Kanarienvogel hält. Über der linken Brust der Frau prangen zwei Buchstaben: JM. „Sie war eine meiner Sklavinnen“, sagt Sjef van der Linden als Johann Moritz von Nassau-Siegen mit schrägem Blick auf das Aquarell von Zacharias Wagner, das auf 1641 datiert ist und das die komplette hintere Bühnenwand im Theater mini-art einnimmt. Das Bild ist mehr, als nur die Deko zum neuen Stück der Bedburg-Hauer. Zum Stück „soweit der Erdkreis reicht“ über Johann Moritz von Nassau-Siegen und seine Verstrickungen in den Sklavenhandel. Verstrickungen, die jetzt dazu führten, dass der Klever Kulturpreis nicht mehr seinen Namen tragen wird.