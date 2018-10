Bedburg-Hau: Täter sprüht Paketboten ätzende Substanz ins Gesicht

Bedburg-Hau Ein Unbekannter hat in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) einem Paketboten eine grüne Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Der Täter konnte entkommen, sein Motiv ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Als ein Paketzusteller am Samstag in Bedburg-Hau ein Paket aus dem Laderaum seines Transporters holte, stand plötzlich ein unbekannter Mann vor ihm, der ihm eine grüne Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Bei der Attacke erlitt der 54 Jahre alte Paketbote Verätzungen im Gesicht und verlor vorübergehend sein Sehvermögen. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei vermutet nach dem Hinweis einer Zeugin, dass der Täter gemeinsam mit einem anderen Mann in einem dunklen Wagen vorfuhr. Auf das verdächtige Auto war die Zeugin aufmerksam geworden, als sie die Hilferufe des Paketboten hörte.