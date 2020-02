Kommunalwahl 2020 : Stefan Veldmeijer will Bürgermeister werden

Stefan Veldmeijer (parteilos) will als Bürgermeisterkandidat in Bedburg-Hau antreten. Foto: Stefan Veldmeijer

Bedburg-Hau Der parteilose 53-Jährige muss zunächst noch genügend Unterschriften sammeln. Dann will er sich als unabhängiger Kandidat aufstellen lassen.

Stefan Veldmeijer (53, parteilos) aus Qualburg will an die Spitze der Gemeinde und Nachfolger von Peter Driessen werden: Zur Kommunalwahl am 13. September will er als Bürgermeisterkandidat in Bedburg-Hau antreten. Dies teilte er am Donnerstag mit. Sofern er genügend Unterschriften erhält, tritt er als Einzelbewerber an. Zunächst war gemunkelt worden, dass er auch der Wunschkandidat von SPD und FDP ist, doch eine Unterstützung von anderen Parteien hat er aktuell nicht, wie er sagt.

Vielen Bedburg-Hauern ist Veldmeijer als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr bekannt. Eingetreten ist er dort 1984. Die 170 Ehrenamtler führt er seit 2004. Als gelernter Krankenpfleger ist er heute Stationsleiter einer psychiatrischen Aufnahmestation in den LVR-Kliniken Bedburg-Hau. „Vor zwei Jahren habe ich erstmals mit dem Gedanken gespielt. In den letzten Wochen und Monaten habe ich jedoch so viel Zuspruch und Unterstützung bekommen, dass ich mir heute sicher bin und antreten möchte“, sagt Veldmeijer.