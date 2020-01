Zukunftsvision : Ein Gotteshaus für die Kleinsten

Stephan Billen, der Leiter des Kinder- und Jugendchores, mit dem Modell für die Umgestaltung der Hasselter Kirche, das er entworfen hat. Foto: Gottfried Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Die St.-Stephanus-Kirche Hasselt soll zur Kinder- und Jugendkirche umgebaut werden. Ab sofort finden in Hasselt alle Messfeiern mit Fokus auf die Jüngsten statt. Wir stellen die Umbau-Pläne vor. Die Genehmigung des Bistums fehlt noch.

Von Marc Cattelaens

In der Pfarrgemeinde Hl. Johannes der Täufer steht Großes an. Zielgruppe: die Kleinsten. Die St.-Stephanus-Kirche soll zur Kinder- und Jugendkirche umgebaut werden. Das hat der Pfarreirat so beschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des Bistums Münster. Sobald die vorliegt, können die umfangreichen Arbeiten beginnen.

Das ist die derzeitige Situation: Die Gemeinde verfügt über sieben Kirchen. In den verschiedenen Gotteshäusern gibt es umfangreiche Angebote, gerade auch für den Nachwuchs. Dazu zählen die Jugendmessen mit Beamer, Leinwand, Videos, fetziger Musik des Jugendchores und farbenfroher Beleuchtung. Gut angenommen werden auch die Zwergen-Gottesdienste für die Kleinen, die gemeinsam auf einem Teppich Gottesdienst feiern. Die Kinderbibeltage mit Musical-Abschluss sind seit 15 Jahren regelmäßig Höhepunkte. Unterschiedliche Gruppen bringen sich ins liturgische Leben ein: Kindergärten, Eltern- und Liturgiekreise, Kinderchor, Jugendchor, Messdiener, Schulen. In der Messdienerschaft sind 280 Kinder und Jugendliche, 40 Erwachsene in der Leiterrunde, 30 Jugendliche in der Landjugend, bei der Schützenjugend sind 54 vertreten, im Kinderchor 45 Kinder, im Jugendchor 26 Jugendliche und junge Erwachsene.

Info Große Renovierung steht ohnehin an Arbeiten In der St.-Stephanus-Kirche in Hasselt stehen mehrere größere Renovierungen an, unter anderem am Dach und an der Sakristei. Diese sollen mit dem Umbau zur Kinder- und Jugendkirche verbunden werden. Veränderung Ab dem kommenden Jahr finden alle Familienmessfeiern, Jugendmessfeiern und Zwergengottesdienste in der St.-Stephanus-Kirche statt. Kontinuität Die St.-Stephanus-Kirche behält dabei ihren Charakter als Kirche und wird nicht zur Mehrzweckhalle. Auch alle anderen Arten von Gottesdiensten können in Hasselt somit weiterhin gefeiert werden.

„Andere Gemeinden wären über nur einen Bruchteil eines solchen Angebotes glücklich“, sagt Stephan Billen, der Leiter des Kinder- und Jugendchors. Er ist es, der die Pläne für den Umbau des Hasselter Gotteshauses zur Kinder- und Jugendkirche entwickelt hat. Denn so schön das große kirchliche Angebot für den Nachwuchs auch ist – die Gotteshäuser liegen über die ganze Flächengemeinde verteilt. „Wir wollen diese Angebote an einen liturgischen Ort knüpfen, um religiöses Leben attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten. Veranstaltungen wie Familiengottesdienste und Zwergengottesdienste werden so als Angebote für die ganze Gemeinde wahrgenommen. Mit einem zentralen, kind- und jugendgerecht gestalteten Ort erhalten sie einen größeren Einzugsbereich. Die eigene Glaubensgeschichte kann sich von Taufe bis zur Trauung mit diesem Ort verbinden“, erläutert Billen.