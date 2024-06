Viel Programm geplant So wird die Dorfkirmes in Hau

Die diesjährige Hauer Kirmes klingt am Montag, 1. Juli, mit dem Tag der St. Antonius Schützenbruderschaft aus. Um 10.30 Uhr findet die Hl. Messe in der alten St. Antonius-Kirche statt. Im Anschluss wird in der gegenüberliegenden „Antoniterklause“ die Ordensverleihung an die Vereinsmeister durchgeführt. Um 18.30 Uhr sammeln sich alle Schützen in Uniform, es folgt der Abmarsch zum Sportplatz, wo die Proklamation der neuen Königin Susanne Wellmanns mit ihrem Prinzgemahl Joachim Wellmanns stattfindet. Schülerprinz wurde Tom Bartosch, Jugendprinzessin Leah Schneider, die beide ebenfalls proklamiert werden. Die Preise für Kopf, Flügel und Schwanz werden übergeben. Zum Abschluss wird der Krönungsball mit der DJ BML Veranstaltungstechnik im Festzelt bei freiem Eintritt gefeiert.