Tausende Pflanzen zu sehen So wird das Hortensienfest am Schloss Moyland

Wer die Vielfalt der Hydrangeaceae erleben will, ist am Wochenende des 13. und 14. Juli beim diesjährigen Hortensienfest am Museum Schloss Moyland richtig. 2500 Pflanzen in 530 Sorten werden gezeigt, zudem gibt es einen großen Markt mit Kunsthandwerk, Gartenartikeln und kulinarischen Angeboten. „In Anlehnung an die vergangenen Jahre haben wir wieder die drei üblichen Hortensienaussteller vor Ort, die für eine bunte Blumenpracht sorgen werden“, sagt Veranstalterin Roswitha Albrecht. Die Bedburg-Hauer Gartenbauerin Anja Hoenselaar ist vor Ort, genauso wie die Züchter Pellens aus Geldern sowie Grünagel aus Lengerich. Ganz neu dabei ist Steffen Straver aus dem Emmericher Ortsteil Elten, er will vor allem hitzeresistente Hortensien vorstellen. „Tolle Exemplare sind das“, sagt Albrecht. Sowieso ist sie ein Fan. „Die Hortensie ist eine Pflanze, die unheimlich viele Menschen anspricht. Früher hieß es, dass sie so viel Wasser benötige. Heute kann man das nicht mehr sagen: Es gibt viele Sorten, die nicht so durstig sind“, sagt Albrecht.