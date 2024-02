Prinzessin Claire erobert das Rathaus Die schönsten Bilder vom Rathaussturm in Bedburg-Hau

Die Narren regieren in Bedburg-Hau! Mit einer „Reise um die Welt“ haben Tulpenprinzessin Claire I. und ihr Gefolge am Samstag das Rathaus erobert. Bürgermeister Stephan Reinders und sein Team schauten sich die Veranstaltung zunächst noch aus sicherer Entfernung vom Ratssaal aus an. Dann mussten sie sich aber nicht lange bitten lassen – und stiegen hinab in den Karnevalskessel von Bedburg-Hau. Begleitet von der Henri-Maske-Einlaufmusik (Vangelis: Conquest of Paradise) bahnten sie sich den Weg durch die Narren auf die Bühne, die im Gemeindezentrum aufgebaut worden war.