Mit viel Programm So feiert der Kirchenchor in Hasselt großes Jubiläum

Im Jahr 1963 war der Chor an acht Braut-, 17 Hoch- sowie 14 Seelenämtern beteiligt. Heute kommt man deutlich seltener zum Einsatz. Immerhin: Zum Cäcilienfest im November wird alljährlich eine Feier zelebriert. „Wir haben, wie andere Gesangsvereine auch, Probleme im Nachwuchsbereich. Wir bekommen keine neuen Mitglieder mehr. Das regelmäßige Üben schreckt viele ab, aber man muss die Stimme trainieren“, sagt Annemarie Hoenzelaer. Fünf Vorsitzende standen seit 1933 vor Hoenzelaer an der Spitze, sechs Präses gab es seitdem, der aktuelle ist Pastor Theo Kröll. Elf Organisten und Chorleiter dirigierten den Chor. Der jetzige Chef ist seit 1996 Heiner Frost, der ebenfalls den katholischen Chor in Frasselt sowie den evangelischen Chor in Haldern leitet. Sie zelebrieren gemeinsam mit dem St. Stephanus-Chor am kommenden Sonntag, 27. August, um 11 Uhr die Festmesse anlässlich des 90-jährigen Jubiläums.