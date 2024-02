Spendenaktion nach Brand in Bedburg-Hau „Von heute auf morgen ist alles zerstört“

Elisabeth und Harm Kugel haben von jetzt auf gleich alles verloren. Ein großer Raum des Hauses, das sie in Louisendorf gemietet haben, stand am vergangenen Freitag voll in Flammen, das Haus ist seitdem unbewohnbar. Die Kugels und Sohn Dennis Moerkerk, dessen Wohn- und Schlafraum ausgebrannt war, kommen mit ihrem Hund übergangsweise in einer Ferienwohnung unter. Eine Wohnung, ein neuer Hausstand, Kleidung – all das kostet Geld. Wann und wie die Versicherung hilft, ist ungewiss. Schwiegersohn André Dojel hat deshalb eine Spendenaktion gestartet, „um einfach irgendwie zu helfen“, sagt er.