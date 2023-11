Ein beliebter Szenetreff Weshalb das Museum Moyland die Bar Mezzogiorno kauft

Es ist ein Drink aus einem niederrheinischen Korn, aus Limettensaft, aufgefüllt mit Gingerbeer und garniert mit Gurke und Limette in einem Glas voll glitzernder Eiswürfel. Moyland-Mule heißt der Mix und wurde zum Silberjubiläum der Moyländer Schloss-Anlage mit Museum in der Bar Mezzogiorno aus der Taufe gehoben. Jetzt gelang es dem Museum die Bar, die ihren Stammplatz im Nordturm des Schlosses hat, anzukaufen: „Es freut uns sehr, dass wir mit Vielen diesen Ankauf stemmen konnten“, sagt Julia Niggemann, Geschäftsführerin der Stiftung Museum Schloss Moyland. Der Förderverein, die Volksbank Kleverland, eine Crowdfunding-Aktion der Bank und viele Spenden machten den Ankauf möglich. „Bis jetzt war die Bar Mezzogiorno zunächst eine Leihgabe der Galerie Clages, Köln, nun kann sie aufgrund der Hilfe vieler Spenderinnen und Spender bleiben“, so Niggemann.