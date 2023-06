Erfolgsstory aus Bedburg-Hau Sabine Hetzel ist mit ihrem Bastel-Lädchen auf Expansionskurs

Im August des vergangenen Jahres feierte Sabine Hetzel am Lerchenweg 22 in Louisendorf die Eröffnung ihres ersten Verkaufslädchens. Dort betreibt sie ihr Geschäft und fertigt aus Papier, Gips und Holz unter anderem Karten für alle traurigen und glücklichen Momente des alltäglichen Lebens, kleine Geschenkideen und verschiedene Deko-Artikel. Alle hergestellten Produkte werden in dem kleinen Verkaufslädchen, das sich in der Hofeinfahrt befindet, dekorativ mit Preisschildchen versehen, zum Verkauf angeboten. Was Hetzel besonders freut: Dass alle Kunden die ausgestellten Waren zu den angegebenen Preisen auch bezahlt haben. Eine kleine Geldkassette steht dafür bereit, in dem der Obulus hineingelegt wird.