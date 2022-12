Bedburg-Hau Polizei sucht mit Foto nach Supermarkt-Einbrecher

Am Abend des 13. November ist ein Mann in die Filiale eines Discounters an der Norbertstraße in Bedburg-Hau eingebrochen. Gegen 19 Uhr öffnete er gewaltsam die Schiebetür am Eingang der Filiale. Anschließend nahm der Täter Tabakwaren aus dem Kassenbereich, packte diese in Tüten und flüchtete.