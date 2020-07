In Bedburg-Hau : Geflohener 67-Jähriger aus Dürener LVR-Klinik gefasst

Die Polizei hat in Bedburg-Hau einen 67-Jährigen festgenommen, der kürzlich aus der LVR-Klinik in Düren geflüchtet war. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bedburg-Hau Der 67-Jährige wurde am Freitag in Bedburg-Hau von einem Passanten erkannt und von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann war seit 1997 wegen versuchter Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch eines Kindes in der Klinik untergebracht.

Von Marc Cattelaens

Die Fahndung nach dem 67 Jahre alten Mann, der am 25. Juni aus dem offenen Teil der forensischen Klinik der LVR-Klinik Düren abgängig war, wurde am Freitag eingestellt. Der Mann wurde am Freitag gegen 7.25 Uhr in Bedburg-Hau von einem Passanten erkannt und widerstandslos von einem Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Nach eigenen Angaben hielt er sich überwiegend im Bereich Bedburg-Hau auf.

Hinweise, die für die Begehung von Straftaten während dieser Zeit sprechen, liegen nicht vor, so die Polizei. Der Patient war seit November 1997 in der LVR-Klinik Düren untergebracht. Er war wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Daneben war die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden.