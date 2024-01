Trauer in Bedburg-Hau Pfarrer und Gartenfreund Klaus Bender ist gestorben

Klaus Bender ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter 70 Jahren. 35 Jahre wirkte er als Gemeindepfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Louisendorf und Moyland, wo er auch neben der altehrwürdigen Schlosskirche im Pfarrheim wohnte. Im Frühjahr 1980 begann Bender seine seelsorgerische Tätigkeit als Hilfsprediger in den beiden Gemeinden. Er trat die Nachfolge von Pfarrer van der Marel nach unruhiger Vakanzzeit an, baute die Gemeindearbeit neu auf und stieß etliche kirchliche Baumaßnahmen an. Später übernahm er nach Umstrukturierungen ebenfalls Aufgaben in Neulouisendorf und Kalkar.